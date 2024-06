PM reage a assalto em farmácia e mata bandido na Zona Oeste do Rio

Câmera de segurança registrou o momento em que os ladrões anunciam o assalto

Um policial militar que estava de folga reagiu a um assalto a uma farmácia em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na tarde de quarta-feira (19). Uma câmera de segurança registrou o momento em que os bandidos entraram no estabelecimento, renderam um funcionário e anunciaram o assalto.

O militar fazia compras quando percebeu a ação criminosa e reagiu. As imagens mostram que ele estava abrindo uma geladeira quando funcionários entraram assustados no local. Nesse momento, eles já estavam na mira da arma de um dos assaltantes. Outros dois homens entram no estabelecimento.

O policial chega por trás de um dos assaltantes e atira. Baleado, o homem corre para fora da farmácia, enquanto o outro corre para dentro. Nessa hora, outras pessoas também tentam escapar do tiroteio.

Segundo a Polícia Militar, o bandido ferido morreu no local. Agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para dar apoio na ocorrência e prenderam um dos envolvidos.

Um revólver foi apreendido e a ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo).

Outra ação na Taquara

Também na Zona Oeste do Rio, um policial à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou um bandido na Taquara, Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (17). Um outro criminoso, que estava na garupa da moto, também foi baleado. Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação.

O policial passava pela Estrada do Tindiba quando parou no sinal e foi abordado pelos ladrões. Ele atirou de dentro do carro e atingiu os dois criminosos. Em seguida, o agente sai do carro e pede reforço para colegas da corporação.

Os bandidos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu.