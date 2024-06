PMs da 1ª UPP arrebentam Boca do Iraque e prendem traficante no subúrbio do Rio

Criminosos atacaram os policiais e fugiram; um deles invadiu uma casa para se esconder, mas acabou preso

Policiais militares da 1ª UPP/3ª BPM (Méier) prenderam um suspeito de tráfico e apreenderam arma e farta quantidade de drogas após trocar tiros com criminosos no Sampaio, na Zona Norte do Rio, na manhã de sexta-feira (21).

De acordo com informações da corporação, policiais do GTPP (Grupamento Tático de Polícia de Proximidade) São João, com apoio do serviço reservado (P2) e supervisão, juntamente com o comando da unidade, incursionaram na comunidade do Queto por diversos acessos. Ao entrarem na Rua Antônio de Pádua, na localidade conhecida como ‘Boca do Iraque’, avistaram suspeitos armados, que dispararam contra os PMs e houve confronto.

O bando fugiu, mas foi realizado um cerco tático e um dos marginais conhecidos como ’50’, apontado como gerente do loló, pulou algumas lajes e invadiu uma das casas da região, mas acabou capturado. Na fuga, os criminosos deixaram para trás um revólver calibre 38mm; 56 pinos de cocaína; 326 pedras de crack; 198 trouxas de maconha; além de um radiotransmissor.

À disposição da Justiça

Ainda segundo o comando, diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo) junto com os materiais apreendidos para medidas de praxe.

Vale ressaltar que durante toda a ação não houve vitimização de civis ou agentes do Estado, após finalização da ocorrência o acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Por Antonio Carlos, Hora H