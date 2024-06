Polícia captura um dos maiores clonadores de veículos do Rio de Janeiro

Um dos maiores clonadores de veículos de Itaboraí e São Gonçalo, na Região

Metropolitana do Rio, foi preso pela Polícia Militar na última terça-feira (25). A corporação informou que o criminoso, conhecido como Jogador, tem uma extensa ficha criminal.

Segundo a PM, agentes do setor de inteligência do 35ºBPM (Itaboraí) foram

verificar uma denúncia de clonagem em veículos no bairro Bela Vista, em Itaboraí.

No endereço, localizaram um homem suspeito de adulteração na numeração de registro de fábrica de automóveis e motocicletas.

Durante as buscas, foi recuperado um carro de carroceria utilitária, dois telefones celulares, uma tornozeleira eletrônica que foi retirada pelo suspeito, peças do sistema de ignição de motos e ferramentas diversas.

O caso foi registrado na 71ªDP (Itaboraí).