Polícia Civil encontra pelo menos 30 vídeos de estupro contra adolescente de 15 anos em Nova Iguaçu

A adolescente (e) foi conduzida a 58º DP (Posse)

Agentes da 58ª Delegacia de Polícia (Posse) encontraram pelo menos 30 vídeos do estupro contra uma adolescente de 15 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último fim de semana. O material foi gravado e compartilhado na em um celular de um rapaz de 16 anos.

A menina afirma ter sido vítima de um estupro coletivo e acusa dois homens, de 20 e 22 anos, pelo abuso. A polícia investiga se um menor também participou. Pelo menos dois telefones celulares, de adolescentes de 16 e 17 anos, foram apreendidos. Ninguém ainda foi preso pelo crime. Um dos rapazes apontados pela adolescente como autores do estupro chamou o ato de “brincadeira”.

Na última segunda-feira (6), três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, prestaram depoimento. O caso foi transferido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

Ataques nas redes

Na manhã desta terça-feira (7), uma das irmãs da vítima contou que ela está abalada e recebendo ataques nas redes sociais. “É nojento tudo que foi feito. Ela não queria ficar com um dos meninos e, por isso, foi dopada e abusada. Fizeram aquilo com a minha irmã e ainda gravaram. Ela está muito triste com tudo o que aconteceu. Além disso, ela está recebendo vários ataques nas redes sociais”, disse a mulher.