Polícia Civil prende miliciano envolvido em disputa que levou terror a Seropédica, na Baixada Fluminense

Jefferson Araujo dos Santos, preso ao lado de Patrick Alves Monteiro, vulgo PTK, é um dos responsáveis pelo tiroteio que terminou com a morte de estudante da UFRRJ

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam na última segunda-feira (29) o miliciano Jefferson Araujo dos Santos, conhecido como Chica. Investigações apontam o bandido como um dos responsáveis pelo tiroteio que terminou com a morte de Bernardo Paraíso, estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em abril. Duas crianças também foram baleadas e sobreviveram.

De acordo com a polícia, Chica é um dos chefes de um dos três grupos de milicianos que disputam o domínio de regiões em Seropédica.

Ele assumiu a milícia da região após a morte de Tauã de Oliveira Francisco, o Tubarão, em fevereiro deste ano. De acordo com as investigações, Chica se aliou a traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), formando uma narcomilícia na região.

Jefferson foi preso ao lado de Patrick Alves Monteiro, vulgo PTK. Durante as investigações, três criminosos já foram presos e outros já foram identificados.

Com os criminosos, foram apreendidos dois fuzis, 100 munições, um carro clonado e dois coletes balísticos.

Região disputada por gangues

Há 4 anos, o município da Baixada Fluminense se transformou em uma região disputada por três gangues fortemente armadas. Os criminosos rivais atuam ao longo da BR-465, antiga Rodovia Rio-São Paulo, que liga a Av. Brasil, corta a cidade de Nova Iguaçu e chega em Seropédica.

O município é considerado uma área estratégica pelos milicianos, principalmente, por causa da proximidade com a Rodovia Rio-Santos e com porto de Itaguaí.

Nesse momento, a guerra em Seropédica envolve as milícias comandadas por Juninho Varão, Zinho e Chica, que recentemente se aliou aos traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Chica e Juninho eram aliados, mas se dividiram. Já o bando liderado por Zinho, percebendo a falta de comando, passou a tenta invadir a região de Seropédica.