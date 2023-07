Polícia do Rio vai testar carro elétrico emprestado por empresa chinesa

O carro híbrido do modelo Song Plus DM-I, da chinesa BYD, será testado por um batalhão

A Polícia Militar do Rio vai testar por 30 dias um carro híbrido do modelo Song Plus DM-I, da chinesa BYD, líder mundial em vendas de carros elétricos. Um batalhão da PM, que ainda não foi definido, ficará responsável por fazer a avaliação do veículo como viatura policial.

Por ser híbrido, tem dois motores: um movido a eletricidade, e outro a combustão. Juntos, garantem a potência de 235 cavalos e permitem que o carro vá de zero a 100km em oito segundos, além de 1.000 quilômetros de autonomia, com as duas baterias. O valor de mercado é de R$ 269.990,00.

O carro foi emprestado para a corporação por meio de um contrato de comodato, que ainda está sendo elaborado. Nessa modalidade, o bem é cedido e depois tem de ser devolvido.

“Nós estamos fazendo um comodato com a polícia do Rio de Janeiro. O contrato está sendo formulado para que eles possam rodar com carro 30 dias. É um veículo Song Plus, híbrido, modelo chinês, mas a gente transformou em viatura policial com sinalizador e todos os equipamentos necessários que para que a polícia possa testar”, disse Fabio Campos, gerente de vendas corporativas da BYD no Brasil.

Avaliação

Segundo a polícia, o protótipo será testado por equipes de uma das unidades operacionais da corporação ainda não definida. No período de teste, serão avaliados diversos aspectos do SUV Híbrido da BYD para atividade policial, como o consumo de combustível, desempenho, manutenção, durabilidade, entre outros.