Polícia prende milicianos com fuzil em Queimados, na Baixada Fluminense

Cinco milicianos foram presos por policiais militares em Queimados, na Baixada Fluminense, na sexta-feira (21). A prisão ocorreu após um confronto entre grupos rivais que deixou um homem morto na região.

Os agentes montaram um cerco tático para localizar os envolvidos e efetuaram a prisão. Com os milicianos, foram apreendidos roupas caracterizadas da polícia, um fuzil calibre 556, cinco carregadores de fuzil e cento e trinta e seis munições de fuzil. Também foram encontrados quatorze carregadores de pistola, cento e trinta e nove munições de pistola, além de um colete balístico, quatro capas de colete, seis camisas pretas, quatro aparelhos de telefone celular e uma touca ninja.

Depois das prisões, os agentes localizaram um homem ferido durante o confronto entre os grupos criminosos. Ele deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a PM, o homem relatou que estava com os milicianos que foram alvos de um ataque do grupo rival. Ele também foi preso.