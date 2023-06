Prefeito do Rio, Eduardo Paes recebe alta de hospital

Paes retoma sua agenda de compromissos na prefeitura nesta segunda

(5)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recebeu alta do Hospital Copa Star, em

Copacabana, na manhã deste domingo (4). Paes voltou a ser internado no último sábado (3) para dar continuidade ao tratamento de uma crise renal, iniciado no dia 25 de maio.

Segundo a assessoria de imprensa, ele retoma sua agenda de compromissos à

frente da prefeitura nesta segunda-feira (5).

No dia 25 de maio, quando foi internado, Eduardo Paes a previsão era de que o

prefeito teria que se submeter a uma intervenção para a retirada de cálculos nos

rins.