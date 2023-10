Prefeitura abre a programação do Outubro Rosa em Belford Roxo

Sob o slogan “Saúde de janeiro a janeiro: cuide-se”, a Prefeitura de Belford Roxo

abriu, na manhã desta quarta-feira (4), a programação do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama. O evento inaugural foi na Unidade de Saúde da Família (USF) Nivaldo Cardoso de Moura, em Heliópolis, com palestras, distribuição de folhetos informativos, brindes e lanches para o público participante.

O secretário Municipal de Saúde, Christian Vieira, foi representado pelo

coordenador da Atenção Básica da Semus, André Ronaldo. Ele enfatizou a

importância envolvimento de toda a sociedade na campanha. “Esta é uma

mobilização pela saúde da mulher mas que todos devem colaborar. Inclusive nós,

homens, temos que prestar sempre carinho e apoio às mulheres que procuram

cuidar da saúde delas e de toda a família”, destacou André Ronaldo.

Em sua palestra, a enfermeira Rita de Fátima de Andrade Silva, lembrou que o

Outubro Rosa é um movimento internacional que nasceu nos Estado Unidos e que

tem como objetivo de promover a conscientização sobre o câncer de mama,

incentivar o diagnóstico precoce e, assim, a reduzir os índices de mortalidade. “Os

cânceres de mama e de colo do útero têm tratamento e, quanto mais cedo eles são

diagnosticados, maior é a perspectiva de cura”, comentou a palestrante.

Cronograma até o dia 30

O cronograma do Outubro Rosa irá até o próximo dia 30 e envolverá atividades nas

Policlínicas, unidades especializadas e da atenção primária (USFs e UBSs) da rede

Municipal. No próximo dia 11, partir das 9h, os eventos acontecerão no Centro de

Fisioterapia Rúbia Medeiros, no Parque Amorim, e na Policlínica Maria Lúcia

Barboza de Carvalho (Palmeirinha).

Campanhas e atividades

Desde 2010, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) vem promovendo campanhas e

atividades de capacitação técnica sobre essas doenças oncológicas (neoplasias),

que são as que mais acometem mulheres em todo o mundo – os cânceres da mama

e do colo do útero. Os principais sinais e sintomas que apontam para um possível

câncer de mama são: pequenos nódulos (caroços) duros e indolores; pele

avermelhada e/ou mais grossa (parecida com casca de laranja); alterações no

mamilo e presença espontânea e repentina de líquido em um dos mamilos. Nódulos

nas axilas e no pescoço também devem ser examinados.