Presidente do Corinthians e amigos sofrem tentativa de roubo na praia de Copacabana

Presidente do Corinthians e sobrinho correm atrás de criminosos

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, e um grupo de amigos sofreram uma tentativa de roubo na manhã de ontem (2) durante uma caminhada pela orla de Copacabana, no Rio.

Dois criminosos numa moto tentaram arrancar a corrente de um segurança de Melo, quase em frente ao hotel em que a delegação do Corinthians está hospedada para a partida contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

Inicialmente, os assaltantes cumprimentaram o presidente e os homens que o acompanhavam. Porém, quando eles se aproximaram, tentaram sem sucesso arrancar o cordão à força.

Pessoas que estavam com Augusto Melo, entre elas o sobrinho, tentaram correr atrás dos criminosos, que fugiram em alta velocidade. O momento foi registrado por Alvaro Sant’Anna, cinegrafista da TV Globo.

Após o susto, Augusto Melo deu breve entrevista na qual disse que o Corinthians pagará a multa para utilizar Hugo Souza contra o Flamengo e que terá força máxima no duelo desta noite. O dirigente também se queixou mais uma vez sobre a mudança de data da segunda semifinal da Copa do Brasil.