PRF apreende meia tonelada de maconha em blitz na Via Dutra

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam cerca de meia tonelada de maconha, na tarde desta terça-feira (8), durante uma blitz na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, Zona Norte do Rio. O destino da carga seria o Complexo da Penha, segundo a PRF.

A ação ocorreu por volta das 12h, quando agentes da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) abordaram um caminhão. De acordo com a corporação, o Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) da PRF foi acionado após o motorista demonstrar nervosismo com a abordagem. Foram encontradas caixas de papelão contendo centenas de tabletes de maconha na revista.

A PRF afirma que o condutor confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. Segundo o homem, ele veio do Paraná e faria a entrega na Zona Norte do Rio, com destino às comunidades da Penha.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.