Queiroz diz estar animado sobre resultado de pesquisa eleitoral para Prefeitura do Rio

Deputado federal Marcelo Queiroz é pré-candidato à Prefeitura

Pré-candidato à Prefeitura do Rio, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ) afirmou que os números da última pesquisa Genial/Quaest deram um fôlego a sua disputa. O parlamentar se lançou como uma alternativa de centro na disputa.

Pelos dados da pesquisa, Eduardo Paes aparece com 12% das intenções de voto, ao passo que Ramagem tem 3% e outros candidatos somam 2%. “Para quem conhece pesquisa, e sabe, o prefeito Eduardo Paes já geriu a cidade nos últimos anos, é uma figura muito conhecida, então, esse índice está baixo. Isso indica, obviamente, que as pessoas buscam alguém que tenha a mesma capacidade de gestão, mas com uma gestão diferente” avaliou Queiroz.

O parlamentar disse que vai conversar com caciques da federação PSDB-Cidadania para tentar atrair nomes dos partidos para a campanha.

“A ideia é fazer uma frente ampla, respeitando a política, respeitando os partidos, mas, principalmente, com nomes de qualidade”, afirmou.