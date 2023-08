Restaurante do Povo em Belford Roxo abre no Dia dos Pais e serve cardápio especial

O espaço funcionou especialmente em comemoração à data e atraiu muitas famílias que não teriam condições de festejar com um almoço

O que você prefere: cubos de carne ao molho madeira, farofa, salada de alface, tomate e palmito ou estrogonofe de frango com batata palha? As opções, acompanhadas de feijão e arroz, temperadas com muito amor, fizeram parte do cardápio especial do Domingo do Dia dos Pais, no Restaurante do Povo, em Belford Roxo.

Funcionando de segunda a sexta-feira, na Rua Floripes Rocha, 42, Centro do município, próximo à estação ferroviária, o Restaurante do Povo abriu especialmente em comemoração à data. “Muitas famílias não teriam condições de festejar com um almoço. A comida é de qualidade, saborosa e nutritiva e o preço é sugestivo. Fizemos isso no Dia das Mães. Também ficou lotado”, disse o gerente Edson Mendes.

“É gratificante o funcionamento do Restaurante do Povo em datas comemorativas. Vejo como um resgate à cidadania. O espaço ficou lotado”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite.

Pai e filhos

Em companhia dos filhos, o pedreiro Evandro dos Santos, 51, relatou que almoçar no Restaurante do Povo foi a melhor opção. “Eu gosto do local, da comida e do atendimento. Estar aqui com os meninos é compartilhar tudo isso. Só gratidão”, afirmou.

O militar reformado Paulo Garcia Mattos, 77 anos, mesmo distante dos filhos, foi com a esposa almoçar. “A prefeitura acertou em ter aceitado o restaurante na cidade. Venho com frequência e hoje, mesmo com os filhos morando longe, um no interior do Rio e o outro em São Paulo, optei em comemorar a data com a minha mulher”, afirmou.

Programa do governo estadual

Supervisionado através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Combate à Fome (Semascf), o Restaurante do Povo, um Programa do governo estadual, foi inaugurado há um ano.

O estabelecimento abre às 6h e até às 9h serve café da manhã, por 0,50. O almoço começa a ser servido das 11h às 13h a R$ 1. Mais de duas mil refeições são vendidas diariamente. Às sextas-feiras, dias de feijoada, a quantidade é dobrada.