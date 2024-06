Reviravolta em Resende, no Sul Fluminense, vira disputa nas redes sociais 

Prefeito Diogo Balieiro (à direita) e o deputado estadual Tande Vieira

A troca do pré-candidato do grupo político do prefeito Diogo Balieiro (PL) na corrida eleitoral pela prefeitura de Resende, no Sul Fluminense, repercutiu nas redes sociais. Em grupos locais do WhatsApp o assunto vem sendo explorado por opositores e apoiadores do prefeito com os tradicionais memes.

No último domingo (16), o médico Jayme Neto, ex-secretário de Saúde que era o pré-candidato do grupo e foi substituído pelo deputado estadual Tande Vieira (PP), postou vídeo criticando os adversários. “As pessoas que se dizem de oposição estão praticando aquela velha política da maldade, do escárnio, de querer destruir a imagem das pessoas”, afirma ele, desafiando os opositores “a mostrarem o que já fizeram e realizaram em Resende’.

Principal pré-candidato de oposição, o vereador Renan Marassi (Republicanos) também falou em suas redes. “Esse troca-troca de adversários deixa claro para toda a cidade que nossa pré-candidatura está no caminho certo. Há uma semana realizamos um evento com mais de 3 mil pessoas que mexeu muito com a política da cidade”, afirmou Marassi.

A reviravolta na cabeça de chapa do grupo de Balieiro ocorreu na última quinta-feira (13). Após acurada análise de pesquisas qualitativas, o grupo decidiu trocar Jayme Neto por Tande Vieira como pré-candidato. A decisão foi tomada após a constatação do crescimento da pré-candidatura de Marassi, que, apesar da boa avaliação do mandato do prefeito, lidera as pesquisas.