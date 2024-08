Rio de Janeiro tem o menor índice de mortes violentas em mais de 30 anos

Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) revelam uma queda significativa de 17,5% nas mortes violentas no Estado do Rio de Janeiro entre janeiro e julho deste ano. No período, foram registradas 2.203 mortes, em comparação com 2.670 no mesmo intervalo de 2023. Este é o menor número de vítimas desde 1991, conforme destacou o ISP.

Por outro lado, a criminalidade apresenta crescimento em outras áreas. O número de roubos de veículos aumentou 93% ao comparar os meses de julho de 2023 e julho de 2024, passando de 1.165 para 2.254 ocorrências. Roubos de rua também subiram 22%, saltando de 4.048 para 4.949 casos no mesmo período.

Os roubos de carga seguiram essa tendência, com um aumento de 82% em julho de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023, subindo de 131 para 239 registros. Roubos de celulares também cresceram 52%, passando de 1.226 para 1.858 casos.

Apesar da queda geral nas mortes violentas, que também se refletiu numa redução de 2,6% na comparação mensal de julho, o ISP informou que as polícias Civil e Militar intensificaram suas operações. Em média, foram apreendidas 17 armas por dia, incluindo dois fuzis a cada 24 horas, totalizando 428 unidades no período. Além disso, houve um aumento de 32,5% no cumprimento de mandados de prisão, 12% nas prisões em flagrante, 8,5% na recuperação de veículos roubados e 7% nas apreensões de drogas.