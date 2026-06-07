Rio inicia em Madureira, na Zona Norte, obras da maior horta urbana do mundo

Prefeito Eduardo Cavaliere visitou o o espaço que também contará com um Polo de Agricultura e Educação Ambiental

A Prefeitura do Rio começou as obras da maior horta urbana do mundo. Neste sábado (6), no Parque Madureira, na Zona Norte da cidade, o prefeito Eduardo Cavaliere, acompanhou o início das intervenções. Além dos 3 km de extensão da horta, o espaço também contará com um Polo de Agricultura e Educação Ambiental, que abrigará um Mercado Produtor e um Centro de Educação Ambiental.

Juntos, os equipamentos concentrarão atividades de cultivo, produção e comercialização de ervas e hortaliças, além de ações socioambientais, em uma área hoje pouco aproveitada do parque. O investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões é do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As obras devem durar um ano e serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

“Nada de Nova York e nem de Paris. A maior horta urbana do mundo fica em Madureira. A gente tem muito orgulho de dizer que vai transformar 3 quilômetros de terra em áreas agricultáveis com pessoas daqui da Serrinha, de Honório Gurgel, de Madureira e de diferentes comunidades que vão fazer parte desse projeto“, disse o prefeito.

A proposta começa com a implantação da maior horta urbana do mundo, que ficará ao longo da faixa de servidão da Light. O espaço será preparado com serviços de limpeza e organização do terreno, seguidos da criação de canteiros distribuídos de forma planejada, voltados ao cultivo de ervas e hortaliças. A ideia é estruturar uma área produtiva que incentive a agricultura urbana e o uso sustentável do solo.

Mercado Popular

Na sequência, o plano prevê a construção do Mercado Produtor, com cerca de 748 metros quadrados. O equipamento será um galpão amplo e aberto, com 54 boxes destinados à venda direta de ervas, hortaliças e outros produtos cultivados pelos produtores, além de contar com sanitários, área administrativa e depósito. A estrutura do Mercado fortalecerá a conexão entre quem produz e quem consome.