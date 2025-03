São João de Meriti desenvolve sistema para aprimorar atendimento às mulheres vítimas de violência

A Secretaria de Planejamento e Inovação da Prefeitura de São João de Meriti está nos preparativos finais para a implantação do Sistema ELA Meriti, uma plataforma inédita no país que promete revolucionar o atendimento às mulheres vítimas de violência. Desenvolvido por profissionais da própria prefeitura, o sistema já despertou o interesse de outras prefeituras e do Governo do Estado. A gestão do projeto ficará a cargo do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), vinculado à Subsecretaria da Mulher e Cuidados.

A iniciativa visa eliminar falhas de comunicação no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Temos uma proposta de acordo de colaboração mútua, onde todas as informações registradas nos diferentes órgãos da Rede de Apoio serão compiladas no sistema. Dessa forma, o CEAM poderá realizar a busca ativa e agilizar o atendimento. Além disso, garantimos total sigilo dos dados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados”, destacou Simone Estumano, coordenadora municipal de Inovação.

O subsecretário municipal de Inovação, Gláucio Burle, ressaltou a importância da criação do sistema e o pioneirismo do município.

“O Sistema ELA Meriti surgiu da necessidade de concentrar as informações das mulheres vítimas de violência. Meriti está sendo pioneira ao desenvolver essa solução com uma equipe própria, que percorreu delegacias, unidades da Polícia Militar, Ministério Público e OAB para coletar dados e estruturar o sistema. Antes as informações ficavam perdidas no decorrer do atendimento e prejudicava a mulher vítima, agora o CEAM poderá enxergar o fluxo de atendimento”, comemorou Gláucio.

O lançamento oficial do Sistema ELA Meriti está marcado para o próximo dia 27 de março, na Câmara Municipal de São João de Meriti. A cerimônia contará com a presença do prefeito Léo Vieira, secretários municipais, vereadores, deputados estaduais e federais, além de representantes da Delegacia da Mulher, Ronda Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, OAB Meriti, Ministério Público, Direção da Polícia Civil e Secretaria da Mulher do Governo do Estado.

A vice-prefeita e secretária de Cidadania, Dra. Letícia Costa, reforçou a importância do novo sistema e os desafios que ainda precisam ser enfrentados.

“Temos muito que avançar nas políticas públicas para as mulheres. É um desafio, mas não podemos ficar parados. O Sistema ELA Meriti será um marco na história da nossa cidade e permitirá um acolhimento mais eficiente para as mulheres meritienses vítimas de violência”, afirmou.

Com a implantação do Sistema ELA Meriti, São João de Meriti dá um passo significativo na melhoria do atendimento às mulheres em situação de violência, garantindo mais agilidade, segurança e eficiência na rede de apoio do município.