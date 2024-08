Sarau “Uivos” promove oficinas de música e teatro na Arena Jovelina Pérola Negra

As oficinas acontecem na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra (Praça Ênio, s/n – Pavuna, Rio), nos sábados de setembro, das 13h às 17h, divididas em módulos com 16 horas cada, e inspiradas em referências de pesquisas nos campos da Música e da Antropologia Teatral, como José Miguel Wisnik e Eugênio Barba. As inscrições são realizadas via formulário disponível no Instagram do projeto @uivos.som ou diretamente no link https://forms.gle/Nef4X7mm38ZYktkeA.

As oficinas são: Poéticas Vocais (Módulo I), aborda o estudo da voz, intencionando expandir as capacidades vocais interpretativas e poéticas dos participantes. Voltada para cantoras/cantores e atrizes/atores; Palco e Presença (Módulo II), aborda o estudo da presença cênica, intencionando melhorar a relação dos artistas com o palco, bem como criar e expandir o repertório de performance cênica dos mesmos. Voltada para bandas e musicistas; Ilhas Flutuantes (Módulo III), introdutória à linguagem pesquisada pela Cia Placenta, intencionando trabalhar princípios da antropologia teatral e do teatro ritual com foco na dramaturgia do ator. Voltada para atrizes/atores e pessoas interessadas com ou sem experiência.

Os dois primeiros módulos são focados em fornecer para musicistas e atrizes/atores a oportunidade de aprofundamento em aspectos que são frequentemente considerados “secundários” na sua função artística, como por exemplo: a presença de cena, a potência dos diferentes ressonadores do corpo e as nuances interpretativas na voz cantada.

Por sua vez, o terceiro módulo, voltado para atores/atrizes e pessoas interessadas em teatro no geral, é uma introdução à pesquisa que a companhia desenvolve desde 2016, introduzindo aos participantes alguns dos elementos e princípios da antropologia teatral tendo como referência “A Arte Secreta do Ator” de Eugênio Barba.

O sarau de conclusão ocorre dia 5 de Outubro e pretende apresentar o resultado da metodologia pesquisada, fazendo valer o intercâmbio artístico entre o teatro e a música, que é o coração do projeto.