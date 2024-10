Sargento da PM é fuzilado dentro de veículo blindado em Realengo, na Zona Oeste do Rio

O sargento da Polícia Militar Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, de 42 anos, foi assassinado a tiros de fuzil na noite da última quinta-feira (17) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ele estava dentro de um carro blindado quando foi alvo dos matadores.

Imagens feitas por testemunhas mostram o carro do militar, uma Hilux SW4, com dezenas de marcas de tiros nas janelas. Por conta da quantidade de disparos, a blindagem do carro não suportou.

Nos vídeos é possível ver que os tiros foram concentrados entre as maçanetas das portas e os vidros do motorista e passageiro. De acordo com investigadores, o carro foi alvejado por pelo menos 30 tiros.

O crime aconteceu na Avenida Santa Cruz, nas proximidades da Universidade Castelo Branco, pouco depois das 20h. Criminosos armados passaram e deram rajadas de tiros contra o militar.

Ainda de acordo com as testemunhas, Marcelo estava sozinho no momento do atentado.

A Polícia Militar foi chamada, e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi para o local, mas o sargento já tinha morrido. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h55, para abrir o carro. Ainda não se sabe o motivo do assassinato.

3º sargento estava cedido na Diretoria-Geral de Pessoal (DGP), conhecida como a geladeira da Polícia Militar.