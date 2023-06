‘Saúde Mais Feliz’ retoma atividades em Belford Roxo

O Projeto Saúde +Feliz tem diversas modalidades, destacando- se a natação

O maior projeto social da Baixada Fluminense está de volta! A Secretaria Municipal

de Esporte e Lazer de Belford Roxo retomou as atividades do Projeto Saúde +Feliz.

Na primeira fase serão 16 bairros contemplados com diversas atividades para os

belforroxenses cuidarem da saúde. Em 2022, o projeto beneficiou mais de 20 mil

pessoas em 52 polos no município.

Dentre as modalidades disponíveis será possível praticar: ginástica, funcional,

zumba, hidroginástica, jiu-jitsu, pilates e futebol. Os polos da primeira fase são nos

seguintes bairros: Heliópolis, Novo Eldorado, Jardim das Acácias, Andrade de

Araújo, São Bernardo, Parque São José, Parque Floresta, Parque Amorim, Parque

Esperança, Palmeirinha, Bom Pastor, Areia Branca, Vale do Ipê, Wona, Xavantes e

Vila Pauline.

As inscrições devem ser feitas pelo whatsapp no link: https://cutt.ly/HwtvGgmq e as novidades podem ser acompanhadas nas redes sociais do projeto e no site:

O secretário especial de Esportes e Lazer de Belford Roxo, Jefferson Alencar, é o

responsável pela administração do projeto. “O Saúde +Feliz está retornando de

forma gradual, com mais organização para atender os milhares de inscritos”,

afirmou. “Vamos promover mais interações e competições entre os polos nesta

nova etapa, assim os participantes terão um incentivo maior para participar das

atividades”, concluiu Jefferson.

Comprometido com os objetivos estabelecidos pela Organização das Nações

Unidas (ONU) de promover saúde e bem-estar, o projeto Saúde +Feliz visa

assegurar saúde acessível e garantir qualidade de vida para todos indivíduos, em

qualquer faixa etária.