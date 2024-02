Seap faz pente-fino em presídios e apreende cerca de 100 celulares

Operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária visa impedir o

uso dos aparelhos nas cadeias

Uma operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu nesta quinta-feira (22) 99 celulares e um roteador em 13 unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. A operação “Chamada Encerrada” tem o objetivo de intensificar as buscas e apreensões dos aparelhos nas celas.

A secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel, informou que a operação será permanente, com intensificação das revistas nas portarias das unidades.

“Também vamos reforçar as revistas nas portarias para impedir a entrada de todos os itens ilícitos. Paralelo a isso, estamos viabilizando um sistema de bloqueador de sinal de aparelhos celulares, que já se encontra em fase de elaboração de edital”, acrescentou Maria Rosa.

Drogas nas celas

Além dos celulares, os agentes também apreenderam 273 papelotes de pó branco, a partir da suspeita de serem entorpecentes. Em 2023, a Polícia Penal apreendeu mais de 10 mil aparelhos e cerca de 20kg de droga nas unidades prisionais.