Secretaria de Saúde promove ações de combate ao fumo em Belford Roxo

Até o próximo dia 31, a Prefeitura de Belford Roxo, através do Programa Municipal

de Controle do Tabagismo (PMCT), da Secretaria Municipal de Saúde (Semus),

promoverá ações voltadas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. A programação

começou no dia 17 e passará por oito unidades de saúde e duas escolas levando

material informativo e ministrando palestras sobre o tabagismo, os tratamentos e a

sua prevenção. “Conscientização é uma das mais eficientes formas de prevenção”,

destacou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.

A próxima etapa da programação acontece na segunda-feira (28-08), no Centro de

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps–AD / Rua Adil Miranda, Nº 98 – Centro), a partir das 9h30. Na terça (29-08), Dia Nacional de Combate ao Fumo, serão promovidas ações na Policlínica Neuza Goulart Brizola (Av. Benjamin Pinto Dias, nº 1009 – Centro), às 9h30; na Policlínica Pastor Antonino Gomes de Oliveira (Av.: Estrela Branca, nº 1 e 2, – Santa Maria), às 13h; e na Escola Municipal Amélia Ricci Baroni (Rua Castro Alves, Nº 395 – Andrade de Araújo), a partir das 13h30;

A coordenadora do PMCT/Semus, Maria Verônica Leite, vem enfatizando em suas

palestras a importância de se evitar o cigarro, mesmo os eletrônicos. “Evitar a

primeira tragada é a melhor forma de prevenção”, destacou a coordenadora. A

prefeitura tem disponibilizado, através do PMCT/Semus, tratamento gratuito na rede municipal de saúde, inclusive com medicamento quando necessário, para quem quiser deixar de fumar.

Veja a programação completa:

Dia 28/08 – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps–AD( Rua Adil

Miranda, Nº 98 – Centro), às 9h30.

Dia 29/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS I) Neuza Goulart Brizola (Av. Benjamin Pinto Dias, nº 1009 – Centro), às 9h30.

Dia 29/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS II) Vereador Pastor Antonino

Gomes de Oliveira (Av.: Estrela Branca, nº 1 e 2, lote 32 – Santa Maria), às 13h.

Dia 29-08 – Escola Municipal Amélia Ricci Baroni (Rua Castro Alves, Nº 395 –

Andrade de Araújo), às 13h30.

Dia 30/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS IV) Parque São José (Estrada Anibal da Mota S/N), às 8h30; Unidade de Saúde da Família (USF) Sá Rego (Rua Oito de Dezembro, S/N – Heliópolis), às 9h; Policlínica de Especialidades de Atenção ao Idoso (Av.: Retiro da Imprensa, S/N – Praça do Farrula); Escola Municipal São Bento (Rua Mara, S/N – Wona).

Dia 31/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS III) Heliópolis (Av.: Monsenhor Solano Dantas, Nº 510), às 9h.