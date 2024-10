Seis mulheres já declararam ter sido importunadas por Silvio Almeida

Seis mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, acusaram publicamente o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, de assédio sexual. As denúncias começaram em setembro, quando a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, revelou que Almeida era alvo de investigações por parte da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho. Além de Anielle, uma advogada e quatro ex-alunas do ex-ministro também relataram situações de assédio e importunação.

Em depoimento à Polícia Federal no dia 3 de outubro, Anielle Franco confirmou a denúncia publicada em 5 de setembro, afirmando que Silvio Almeida a assediou desde o final de 2022, durante o período de transição do governo. Segundo a ministra, as abordagens inadequadas começaram de forma verbal e evoluíram para toques físicos sem consentimento, culminando em um incidente em maio de 2023, durante uma reunião do governo federal.