Shows gospel abrem temporada do projeto ‘Canta Belford Roxo’

Um show gospel com a cantora Gisele Nascimento, que contou com as participações

dos cantores Misaías Oliveira e Samuel Messias, marcou o lançamento do projeto

“Canta Belford Roxo”, no bairro Roseiral, em Belford Roxo. Durante o evento,

pastores oraram pela cidade e pelo público presente. Já está definido também que a

próxima atração, na próxima sexta-feira (25-08), na praça Heliópolis, às 19h, será o

cantor Elymar Santos.

Cumprimentado pelas atrações da noite, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o

Waguinho, enfatizou que o bairro Roseiral teve o privilégio de ser o local para abrir o projeto. O prefeito aproveitou para agradecer a Deus por estar conseguindo realizar diversas melhorias em todo o município. “Deus tem me dado forças para que eu consiga continuar trabalhando para a transformar essa cidade”, acentuou Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

O secretário municipal de Cultura, Róbson Sarmento, fez questão de agradecer ao

prefeito por implantar o projeto “Canta Belford Roxo”, que beneficia milhares de

pessoas com entretenimento e cultura.” Começamos com um show gospel, mas

teremos outros segmentos musicais”, afirmou o secretário.