Suspeita de matar empresário vai se entregar, afirma defesa

Luiz Ormond segura brigadeirão no elevador, ao lado da namorada Júlia Andrade/Reprodução

A defesa da suspeita de envenenar com doce de brigadeiro e matar o empresário e

namorado Luiz Marcelo Antônio Ormond afirmou que ela se entregaria ontem (4).

Segundo a Polícia Civil, a advogada Hortência Menezes oficiou o presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o titular da 25ª DP (Engenho Novo) e a 4ª

Vara Criminal, que expediu o mandado de prisão, informando que a cliente, Júlia

Andrade Carthemol, se entregaria.

O corpo de Luiz foi encontrado por bombeiros no dia 20 de maio, em avançado

estado de decomposição, no apartamento onde morava no Engenho Novo, na Zona

Norte. O cheiro chamou a atenção de vizinhos, que acionaram o socorro. Para a

polícia, Júlia, namorada de Luiz, é a principal suspeita de cometer o crime para ficar

com os bens da vítima. Os dois viviam juntos há um mês. Júlia está foragida. A

polícia acredita que ela tenha recebido ajuda para se esconder na Região dos

Lagos.