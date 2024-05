Velório de Otoni de Paula é marcado por homenagens no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio

Políticos se reúnem no Palácio Tiradentes durante velório do deputado Otoni de Paula Pai/Renan Areias/Agência O Dia

O corpo do deputado estadual Otoni de Paula Pai foi velado nesta terça-feira (28), no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), no Centro do Rio. Políticos de diferentes partidos e correntes ideológicas compareceram à cerimônia de despedida.

O presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacellar (União), foi o primeiro a falar durante a abertura do velório. O parlamentar contou sobre a relação próxima que tinha com o Otoni Pai e lembrou da última vez que esteve com o colega de política.

“Vou guardar sempre a figura do Sr. Otoni dando risada, cantando para mim, falando besteira no meu ouvido. Com aquela última recordação, dona Fátima, quando passei aquela manhã de sábado, acho que deve ter umas três semanas, lá no hospital, e ele o tempo inteiro parecia que o doente era a gente. E ele era o mais sensato da história, mais uma vez brincando, me abraçando e cantando. É esse que vou guardar para mim. Parceiro e fiel. (…) Aprendi muito com ele”, contou Bacellar.

O deputado estadual Luiz Paulo (PSD) também fez uma homenagem na despedida ao colega: “Convivi com o Otoni só há um ano e três meses, mas para mim foi um relacionamento gratificante. Sempre teve uma fé inabalável e uma alegria contagiante. Confesso que ao longo dos meus 78 anos, jamais vi alguém encarar a doença e a possibilidade da morte com tanta dignidade e fé”, compartilhou.

O vice-governador do Rio Thiago Pampolha (MDB), assim como o prefeito Eduardo Paes (PSD), também estiveram presentes no velório.

O deputado, que também era pastor, morreu vítima de um câncer no fígado, aos 71 anos, na madrugada da última segunda-feira (27). Ele estava internado no Hospital Américas Medical City, na Barra da Tijuca.

O parlamentar foi enterrado às 15h, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, Baixada Fluminense.