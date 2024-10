Vinheta – Tragédia Crédito – Reprodução Foto – Baleada Legenda – Vítima está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias Menina de 3 anos é baleada na cabeça na Baixada Fluminense Área onde crime ocorreu têm sido palco de confrontos entre criminosos rivais. Quadro de saúde da criança é considerado gravíssimo Estela de Oliveira Ferreira foi baleada na cabeça, na noite da última quinta-feira (17), no bairro Bela Vista, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As circunstâncias em que a criança foi atingida não foram esclarecidas. Mas, segundo a Polícia Militar, a área têm sido palco de confrontos entre criminosos rivais. E.O.F. estava saindo de casa com os pais para ir ao médico quando foi vítima do disparo. O quadro de saúde dela é considerado gravíssimo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Infantil de Belford Roxo, na mesma região. Depois foi estabilizada e transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39ª BPM (Belford Roxo) foram acionados para a unidade. A corporação disse que no momento em que a criança foi baleada, não havia operação. A PM disse que grupos de criminosos rivais têm promovido confrontos armados na localidade de forma repentina. O policiamento foi reforçado. Intertítulo – “Objetivo é mantê-la viva” Em entrevista ao jornal O Globo, o diretor médico do Hospital Adão Pereira Nunes, Moisés Souza Almeida, afirmou que a cirurgia de Estela é “extremamente delicada”. Ele disse que a bala “entrou pela parte temporal esquerda da cabeça e seguiu em diagonal até a área frontal direita”. “No momento, o objetivo mais urgente da equipe médica é estabilizar a paciente e mantê-la viva”, disse. Almeida destacou que, “embora o trajeto da bala tenha sido curto, a extensão dos danos foi significativa”. Ele explicou que, durante o percurso, o projétil se fragmentou, espalhando estilhaços de metal e osso, o que resultou em um edema cerebral. Essa condição foi a principal razão para a urgência na realização da cirurgia. “A cirurgia é para fazer a descompressão do crânio, colocando um dreno para aliviar a pressão e estancar o sangramento”, explicou. O médico detalhou o procedimento: “A bala, ao atravessar o crânio, causou diversas lesões, incluindo danos térmicos devido à alta temperatura do projétil”. Almeida acrescentou que o tamanho do crânio da paciente agravou ainda mais o quadro, aumentando a extensão das lesões. Estela foi levada à sala de cirurgia por volta das 11h da manhã de ontem (18). O procedimento acabou por volta das 15 horas. Segundo a direção da undiade, Estela segue entubada em estado gravíssimo. Retranca – Ataque em Belford Roxo deixou dois mortos e criança ferida Há menos de um mês, um outro ataque a tiros na Baixada Fluminense, dessa vez em um bar de Belford Roxo, deixou um homem e uma mulher mortos, além outras três pessoas feridas, entre elas uma criança. O crime aconteceu em 22 de setembro e pode ter sido motivado por uma disputa entre traficantes e milicianos da região. Na ocasião, criminosos passaram atirando em direção ao bar, no bairro Parque São José, e Diego Souza de Jesus, de 35 anos, morreu no estabelecimento. Já Milena Roberta Silva das Neves, 26, chegou a ser socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, com quadro gravíssimo, múltiplas perfurações por arma de fogo e passou por cirurgias, mas não resistiu.