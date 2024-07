Viúva de fisioterapeuta atropelado por influenciador presta depoimento em DP no Rio

A enfermeira Bruna Toshiro prestou depoimento na 42ª DP (Recreio dos

andeirantes), na tarde desta terça-feira (23), 10 dias após seu marido, o fisioterapeuta Fábio Toshiro ser atropelado e morto pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no dia 13 deste mês.

Os dois tinham acabado de se casar, deixado as malas no hotel e atravessado a

via para passear no calçadão, quando foram surpreendidos pelo veículo dirigido

por Vítor, de 30 anos, que é considerado foragido da Justiça.

Na última quinta-feira passada (17), o advogado da família da vítima, Lucas

Fernandes Avelino, esteve na delegacia para pedir análise de novas câmeras de

segurança da região e acompanhar as buscas pelo influenciador. A defesa

pretende provar que Vitor estava a cima da velocidade permitida na via.