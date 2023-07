10ª Conferência Municipal de Assistência Social em Nilópolis

Prefeito Abraãozinho saúde autoridades e participantes do evento que escolheu representantes para conferência estadual

Mais de 150 pessoas, entre integrantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) da Prefeitura de Nilópolis, sociedade civil, autoridades e convidados, participaram da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizada dia 7 de julho, no Salão Milenius, na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, no Centro.

Participaram da abertura o prefeito Abraãozinho, a vice-prefeita professora Flávia, a secretária da pasta, Everline Lima, e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), José Guedes. Ao final do evento, foram escolhidos delegados para a Conferência Estadual de Assistência Social, prevista para ocorrer em agosto.

Abraãozinho lembrou que andava na rua e percebia a necessidade de muitas coisas em Nilópolis. “Quando falamos de Assistência Social, o símbolo é o coração na mão, a gente ofertando o nosso coração. Estamos reestruturando e reerguendo todos os CRAS, através da estrutura física, mas a alma são os funcionários que estão lá”, afirmou o prefeito Abraãozinho.

O tema foi a reconstrução do Sistema Unificado de Assistência Social (SUAS): O SUAS que nós temos e o SUAS que nós queremos. “Essa luta vem há anos. A Assistência Social quer as garantias que a Saúde e a Educação têm de repasse, de cofinanciamento, para não ficarmos à mercê de governantes”, salientou Everline Lima. “Abraãozinho nos deu condições financeiras para que a assistência Social não parasse durante a pandemia, quando o governo federal diminuiu 80 % dos repasses”.

Ato democrático

A vice-prefeita Flávia afirmou que a conferência nada mais é do que ato democrático para ajudar o município a direcionar as políticas públicas. “Todos que aqui estão pensam nas pessoas que estão adoecendo, ou em vulnerabilidade social. A justiça social significa também cada ser precisa de cuidado, para que possamos ter uma sociedade mais igualitária, com políticas públicas que permitam que as pessoas venham a ter autonomia. O município cresce quando cada um de nós cresce junto com ele”, disse a professora Flávia.

A segunda mesa de abertura foi composta pela diretora de Proteção Básica (CRAS), Juliana Carlota, Diretora de Proteção Especial (CREAS), Vanessa Mata, e por representante dos assistidos da Casa de Passagem, que recebe pessoas em situação de rua. A estrutura da SEMDAS conta com: seis CRAS, um CREAS, dois abrigos, conselho tutelar e casa de passagem.

Uma mesa variada de café da manhã e almoço foram servidos aos servidores e convidados, que participaram todo o dia de dinâmicas de grupo. Vários secretários municipais estavam presentes.