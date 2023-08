123 Milhas pede recuperação judicial e pede a suspensão imediata das ações de cobrança

A 123 Milhas acaba de acionar a 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte com um

pedido para que seja autorizada a recuperação judicial da empresa, bem como a

suspensão imediata, por um período inicial de 180 dias, das ações judiciais de

cobrança movidas contra ela (em Minas Gerais, onde está sediada, são mais de 600

causas).

O movimento é um desdobramento da crise que, há dez dias, levou ao

cancelamento das emissões de passagens aéreas promocionais já comercializadas

e ainda a abertura de procedimentos a respeito do caso em Procons, no Ministério

Público e até na CPI das Pirâmides Financeiras.

À Justiça, a 123 Milhas afirma que enfrenta uma crise “momentânea e pontual,

plenamente possível de ser resolvida” e indica a recuperação judicial como

necessária para a solução.

A venda de passagens a preços mais baixos, de acordo com a empresa, está no

cerne dos problemas relatados ao Judiciário, uma vez que as expectativas de

operacionalização dessas promoções teriam sido frustradas pelo aumento dos

tickets após a pandemia da Covid-19, pela alta da taxa de juros e adoção de novas

regras pelas companhias áreas no controle de seus programas de milhas,

envolvidas nas transações da empresa.