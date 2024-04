2024 já é ano com maior número de mortes causadas por dengue

O Brasil registrou em 2024, em menos de quatro meses, o maior número de mortes

causadas por dengue em um ano, na série histórica mantida pelo Ministério da

Saúde.

Segundo a última atualização do Painel de Monitoramento de Arboviroses, divulgada nesta segunda-feira, o país já contabiliza 1.116 mortes confirmadas pela

doença, além de 1.593 casos suspeitos em processo de investigação.

Com essa marca, o Brasil ultrapassou os 1.094 óbitos registrados no ano anterior,

que até então detinha o título de ano mais mortal pela dengue. Destaca-se que este

é o terceiro ano consecutivo em que o país quebra sua própria marca de mortes

pela doença, com 1.053 vítimas em 2022.

No entanto, um aspecto marcante deste ano é a rapidez com que os números

alarmantes foram atingidos: nos anos anteriores, o recorde de óbitos só era

oficialmente confirmado em dezembro, após a análise de diversos casos em

investigação. A velocidade atual reflete a alta histórica de casos que o país enfrenta

neste ano.

Segundo dados do painel, já foram registrados 2,7 milhões de casos prováveis até o

momento, representando o maior número já registrado em um único ano. Em

comparação com o mesmo período do ano anterior, os casos até o dia 30 de março

deste ano aumentaram em 344%.