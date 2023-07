20º BPM alcança a marca de 600 armas apreendidas no atual comando

Números expressivos revelam o trabalho árduo do comandante da corporação, coronel Ângelo Barbosa em minar a atuação dos criminosos na Baixada

O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) bateu a marca de 600 armas apreendidas no comando do coronel Ângelo Barbosa, que assumiu a corporação em 31 de agosto de 2023. O enfrentamento à criminalidade tem como objetivo sufocar e minar a atuação, principalmente do tráfico de drogas e do uso de armamentos pelas facções.

De acordo com a corporação, somente na 4ª Companhia Destacada Marapicu, que cobre uma extensa área onde predomina a presença de traficantes e milicianos, o balanço das ações mostra números expressivos referentes aos 30 dias de junho.

Foram efetuadas 27 prisões. As apreensões também são destaque da companhia: 14 armas; 3 fuzis; 2.030 cápsulas de cocaína; 1.364 invólucro de maconha; 845 pedras de crack. Outros números mostram o total parcial de 6 de maio a 30 de junho: 518 presos; 25 fuzis e 261 armas apreendidas; além de 23 granadas. As apreensões de drogas somaram 71.405 (cocaína); 32.200 + 20kg (maconha); 22.469 (crack); e 363 (loló).

Os agentes seguem trabalhando a todo vapor para coibir a venda de drogas nas comunidades de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. Os três municípios pertencem a Área Integrada de Segurança Pública 20 (AISP 20).

Prisão no Sebinho

Na noite do último domingo (2), uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) prendeu um suspeito de integrar o tráfico da comunidade Sebinho, em Mesquita. Com A.S.O.E.S., de 25 anos, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada e sete munições; além de 520 pinos de cocaína; e 595 papelotes de crack .

De acordo com a corporação, durante patrulhamento pela Via Light , próximo à comunidade, a guarnição teve a atenção voltada para diversos elementos que estavam reunidos numa praça, já conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Ao avistarem a guarnição, os suspeitos começaram a empreender fuga. Mas, após um tático, os PMs conseguiram prender um dos integrantes do grupo com o material apreendido. A ocorrência foi registrada a 53ª Delegacia Policial (Mesquita).

Pistolas e drogas no Grão Pará

No sábado (1º), um traficante foi preso durante incursão do GAT nas proximidades da comunidade Grão Pará. Com o criminoso, de 19 anos, os PMs apreenderam uma pistola 40mm com numeração suprimida e seis munições; 48 pedras de crack; 80 cápsulas de cocaína; e 172 invólucro de maconha.

A PM informou que os agentes seguiram determinação do comando da 4ª Cia de Cia para itensificar o patrulhamento nas proximidades da comunidade devido às denúncias sobre a presença de marginais fortemente armados comercializando drogas e realizando roubo a cargas, na Rua Tropical, altura do número 360.

Ao chegar, os policiais surpreenderam diversos indivíduos em atitude suspeita, que ao avistarem a equipe, correram em direção ignorada. Os agentes lograram êxito em abordar e prender o suspeito.

Por Antonio Carlos, Hora H