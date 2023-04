Orquestra Sinfônica Brasileira cria a Incubadora Cultural Conexões Musicais, que vai capacitar empreendedores da Baixada

As inscrições começam em 5 de abril e a iniciativa vai escolher 10 projetos sócio-culturais da região para um processo de mentoria e aprimoramento

A Orquestra Sinfônica Brasileira anuncia mais uma ação inovadora na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Desde 5 de abril, empreendedores dos bairros de Nova Iguaçu, Japeri, Duque de Caxias, Paracambi e adjacências, já podem se inscrever na Incubadora Cultural Conexões Musicais, uma iniciativa do Conexões Musicais, projeto de responsabilidade social da Fundação OSB, que vai escolher 10 projetos culturais de cunho social oriundos da região e que, após a seleção, serão direcionados para um processo de capacitação e mentoria com duração de sete meses, entre abril e novembro de 2023.

O objetivo é capacitar os agentes escolhidos com aprimoramento de escrita, técnicas de elaboração de orçamento, informações sobre leis, entre outras atividades, para que os empreendedores, ao término do processo, estejam aptos a inscrever seus projetos em leis de incentivo. Na conclusão da capacitação, os participantes apresentarão suas ideias numa simulação de pitching com empresas parceiras da Orquestra.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.conexoesmusicais.com.br e vão até o dia 24 de abril. A novidade conta com o patrocínio da NTS – Nova Transportadora do Sudeste, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, além de um conjunto de co-patrocinadores e apoiadores culturais. A incubadora também faz parte de um field project realizado dentro do Núcleo de Prática Jurídica da FGV-Rio, capitaneado por Ana Flávia Cabral Souza Leite, Vice-Presidente Executiva da Fundação OSB.

“Um dos pilares do Conexões Musicais é a difusão de conhecimento. Assim, a incubadora vai oferecer uma oportunidade a empreendedores sociais e culturais da Baixada que queiram melhorar suas práticas e construir projetos de impacto em seus territórios. O objetivo é que eles terminem a mentoria totalmente aptos a realizar inscrições em editais e leis de incentivo”, afirma Ana Flávia Cabral Souza Leite, Vice-Presidente Executiva da Fundação OSB.

Mentorias serão aplicadas em módulos

Após a escolha dos dez empreendedores e projetos, a mentoria será aplicada ao longo de sete meses, em três módulos:

No Módulo 1, a incubadora iniciará suas atividades em maio com aulas teóricas presenciais em turma e os representantes dos projetos culturais aprenderão sobre formalização, gestão de projetos, escrita para editais, entre outros temas. O primeiro módulo terá encontros semanais, aos sábados, das 9h às 12h. No dia 12 de maio, 6ª feira, haverá um encontro especial, com os alunos do Núcleo de Prática Jurídica da Fundação Getúlio Vargas, entre 14h e 16h.

Já no Módulo 2, em julho, os alunos terão sessões on-line de mentoria individual com especialistas guiando a inscrição de projetos culturais em leis de incentivo.

O Módulo 3, que acontecerá entre agosto e outubro, será voltado à preparação para uma simulação de pitching de projetos, no qual os participantes terão a oportunidade de apresentar suas ideias a uma banca de profissionais de empresas parceiras da OSB. A banca vai dar dicas e feedbacks aos participantes, acostumando-os ao tipo de atividade, às perguntas e também aos contatos para captação de recursos e prospecção de parceiros. O pitching acontecerá em novembro, encerrando o ciclo da incubadora.

“Queremos que os empreendedores vivenciem e melhorem suas práticas em todas as etapas que a escrita de um projeto engloba. O pitching será a etapa final e essencial para que os realizadores sintam na prática essa vivência fundamental de interlocução com os potenciais parceiros”, diz Gregório Tavares, Diretor Executivo da Fundação OSB.

O Conexões Musicais já percorreu mais de 30 municípios em seis estados do país, promovendo o acesso à cultura e à informação por meio da educação musical. Este ano, na Baixada, a iniciativa também vai ampliar as suas atividades de ensino de música orquestral em polos da região, tais como residências pedagógicas, masterclasses, oficinas, além de ações como concertos didáticos e aulas de canto coral em escolas públicas.

A ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA

Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira é reconhecida como um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 82 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia.

Composta atualmente por mais de 70 músicos brasileiros e estrangeiros, a OSB contempla uma programação regular de concertos, apresentações especiais e ações educativas, além de um amplo projeto de responsabilidade social e democratização de acesso à cultura.

Para viabilizar suas atividades, a Fundação conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem o Instituto Cultural Vale como mantenedor, a Shell e a NTS – Nova Transportadora do Sudeste como patrocinadores master, Brookfield e Eletrobras Furnas como patrocinadores, Sergio Bermudes Advogados e SulAmérica como copatrocinadores, além de um conjunto de apoiadores culturais e institucionais.