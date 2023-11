A cada duas horas, em média, uma arma branca é apreendida pela Seop do Rio

Desde setembro deste ano, 971 armas brancas, sendo 630 objetos perfurocortantes

(como tesouras, estiletes e chaves de fenda), 335 facas e seis simulacros, foram

apreendidos pela Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop). Para o órgão da

prefeitura carioca, os números representam uma apreensão, em média, a cada

duas horas.

Todo o material foi recolhido em ações diárias de ordenamento urbano,

desobstrução de área pública e acolhimento, feitos em parceria com a Secretaria

Municipal de Assistência Social, especialmente em áreas com concentração de

usuários de drogas em diversos pontos da capital. Posteriormente, os objetos

apreendidos foram descartados pela Secretaria municipal de Ordem Pública (SEOP)

e não chegaram a entrar na estatística oficial do estado.

Se somadas as apreensões feitas neste mesmo período por outros órgãos de

segurança, como a Polícia Militar e o programa Segurança Presente, o número é

ainda maior. Iniciada no feriadão de 7 de setembro, a Operação Verão da Polícia

Militar do Rio de Janeiro recolheu, no Centro e na Zona Sul da capital, 541 armas

brancas, como adiantou o colunista Ancelmo Gois.

Os dados estatísticos da Operação Verão começaram a ser feitos a partir deste ano, pela área de planejamento da Secretaria de Estado de Polícia Militar.