A paz reina em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se reuniu

nesta sexta-feira (04-08), com o diretor-presidente do Hora H, José Lemos, para

desfazer um mal-entendido ocorrido recentemente envolvendo Leandro Farias, que

também participou do encontro juntamente com o secretário municipal de Saúde,

Christian Vieira, provando que no município a paz está reinando.

Mediante conversa, José Lemos e Leandro Farias selaram a paz e apararam as

arestas, deixando claro que não há nenhum ressentimento entre ambas as partes. O

prefeito Waguinho ficou satisfeito com o encontro. “A paz continuará a reinar na

cidade. Estamos unidos pelo bem comum da população”, afirmou o prefeito.