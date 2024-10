A seis dias para a eleição, TRE-RJ divulga orientações para o eleitor

No início do mês, o TRE anunciou a alteração de 53 locais de votação, em dez municípios do RJ. O votante deverá atentar a itens importantes, como o horário e o local de votação para participar, sem enfrentar transtornos, da festa da democracia

No próximo domingo (6), eleitores dos 92 municípios do Rio de Janeiro irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Faltando seis dias para a realização do pleito, o votante deverá atentar a itens importantes, como o horário de votação, que é das 8h às 17h.

Segundo o Tribunal Regional do Estado do Rio (TRE-RJ), outro ponto importantante é a confirmação do local de votação. Entre uma eleição é outra, existe a possibilidade de mudança, portanto, conferir a localização correta é essencial. Nestas eleições, mais ainda. No início do mês, foi anunciada a alteração de 53 locais de votação, em dez municípios do estado, por questões relativas à segurança. A maioria dessas mudanças ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, mas há também modificações em Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Japeri, Itaguaí, Niterói, Itaboraí e Sapucaia. Em todo o estado, 171 mil eleitores foram afetados pelas alterações.

A confirmação deve ser feita o quanto antes, para que o eleitor tenha condições de se preparar adequadamente, verificar se seu local de votação mudou e planejar como chegar lá.

A confirmação pode ser feita diretamente no site do TRE-RJ, pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente, e pelo Disque TRE-RJ: (21) 3436-9000. O serviço telefônico atende de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h.

Em todas as seções eleitorais há terminal biométrico integrado à urna eletrônica. No Rio de Janeiro, cerca de 70% dos eleitores têm a biometria integrada ao cadastro da Justiça Eleitoral. O eleitor deve levar um documento oficial com foto, dentro da validade. Caso o e-Título do eleitor contenha foto, o documento digital substitui o documento oficial com foto.

Nada de celulares

Os celulares deverão ficar com os mesários ou em área por eles designada. Não é permitido entrar na cabina de votação portando celular, câmera fotográfica, filmadora ou qualquer aparelho eletrônico capaz de violar o sigilo do voto.

No dia da eleição, são permitidas apenas manifestações individuais e silenciosas do eleitor. Uso de camisa nas cores da campanha ou de partido, botton, broche, dístico são permitidos. Panfletagem no dia de votação configura crime de boca-de-urna.

O uso de carros de som e trios elétricos no dia do pleito também não é permitido. O TRE-RJ publicou um manual do candidato, no qual, é possível verificar o que é permitido e as vedações para o dia de votação. O documento aborda diferentes modalidades de propaganda e períodos da campanha.

Segurança reforçada

A segurança dos locais de votação será responsabilidade da Polícia Militar. Haverá reforço da segurança como um todo, com o apoio da Força Federal. Assim, haverá a participação de Exército, Marinha e Aeronáutica.