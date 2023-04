Abertura de CPI na Câmara de Caxias termina em bate-boca

Discussão foi entre o vereador Maurício Guimarães Nascimento e o e atual secretário de Ciência e Tecnologia Eduardo Moreira da Silva

A sessão de abertura de uma CPI (comissão parlamentar de inquérito) para investigar a Fundação de Apoio à Escola Técnica de Ciência e Tecnologia (Fundec) terminou em bate-boca na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (13).

A discussão foi entre o vereador Maurício Guimarães Nascimento (Republicanos) e o vereador afastado (PT) e atual secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira da Silva, que cuida da Fundação. Os dois trocaram palavrões e tiveram que ser contidos para que não houvesse agressão física.

Nascimento afirma que foi atacado verbalmente por Silva, com ofensas à sua religião, no momento em que lia o pedido de abertura da CPI. “Estávamos fazendo a leitura de uma matéria que será apreciada, uma CPI, contra o Eduardo Moreira. Ele nunca veio à Câmara dos Vereadores após seu licenciamento, há dois anos. No plenário e de forma intimidatória começou a gritar contra a minha religião. Me chamou de ‘crente de merda’ e ‘cadê a paz do Senhor’. Eu não tenho sangue de barata e o único ser humano que passou na terra e não teve problemas foi Jesus”, disse Guimarães ao g1.

O parlamentar informou que era necessária a assinatura de nove vereadores para a abertura da comissão. Mas 15 parlamentares assinaram a petição e foi aberta a investigação.

Maurício disse que vai registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por intolerância religiosa, além de protocolar uma notícia-crime no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores para que seu colega seja afastado das funções por 180 dias.