Abertura do Natal Luz de Belford Roxo celebrada com grande festa

População lotou a Praça de Heliópolis para assistir o acender da árvore enquanto uma sequência de fogos de artifício iluminavam o céu

A magia está no ar na cidade de Belford Roxo. Foi com uma linda festa que o

prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, abriu oficialmente o Natal Luz no último sábado (2), na Praça de Heliópolis, ao acender a árvore enquanto uma

sequência de fogos de artifício iluminavam o céu. Centenas de pessoas vibraram e

se emocionaram com o show. Em seu quarto ano, o Natal Luz está abrilhantando

diversos bairros do município. A festa em Heliópolis também contou com música ao

vivo, apresentação de dança e coral dos alunos da rede municipal de ensino.

O prefeito Waguinho garantiu que a cada ano, o Natal Luz irá ser melhor que o

anterior. “Estamos com pontos iluminados em todos os cantos da nossa cidade.

Antes, tínhamos vergonha de trazer amigos e parentes aqui, mas hoje, podemos

escolher o lugar, entre muitos, para passear com convidados. Isso é dignidade”

afirmou Waguinho.

Durante seu discurso, o prefeito ainda avisou sobre a visita que o presidente Luiz

Inácio Lula da Silva fará à Belford Roxo. “Nosso presidente Lula virá com mais de 2

bilhões de investimentos para a cidade, lançar a pedra fundamental de inauguração

do Hospital Oncológico, onde a deputada Daniela Carneiro conseguiu 600 milhões

com o presidente para a construção. Ainda iremos lançar a escola técnica federal,

sete escolas e seis creches em tempo integral”, informou Waguinho, que ainda

conseguiu com o presidente mais 1 bilhão e 400 milhões de reais em saneamento

básico e encostas. O prefeito ainda fez um minuto de silêncio em homenagem à

aluna da Escola Santa Cruz, Milena Isabely, 14 anos, que faleceu após ser atingida

por uma bala perdida em Nova Aurora.

Momento mágico

A primeira-dama e deputada federal Daniela Carneiro, ao lado da mãe, dona Adelça

Mothe, chegou cedo na praça e caminhou junto ao secretário de Gestão e Inovação

em Serviços Públicos, Matheus Carneiro. A primeira-dama ficou admirada com os

enfeites deste ano. “Pude ver de perto como as pessoas estão felizes e emocionadas. Isso é levar dignidade e bem-estar às pessoas. A praça está linda, assim como toda a cidade e as famílias curtindo muito. Curtam muito e cuidem também”, pediu a deputada.

“Que festa linda, que dia lindo, o espírito natalino está em Belford Roxo. Já

aproveitei e tirei bastante fotos para guardar esse momento. Orgulho em dizer que

moro em Belford Roxo”, acrescentou Matheus.

População está encantada

Com meses de vida, a pequena Pérola Cristina estava em clima natalino para o seu

primeiro Natal. A família, que foi em peso à praça, escolheu o evento para garantir

as fotos da menina em seu primeiro Natal. “Viemos prestigiar o evento da abertura

do Natal, mas também tirar algumas fotos. Está tudo lindo e pertinho da gente. Não

precisamos ir para longe para ver uma decoração tão bonita. Fazemos fotos aqui,

do lado de nossa casa”, disse Juliana Lima, 39 anos, mãe da Pérola ao lado do

marido Clayton Lima, 45. “Está tudo tão lindo que nossos amigos que moram em

outras cidades vêm para cá para tirar fotos”, acrescentou. Também estavam com o

casal os filhos Maria Júlia Lima, 7, Antônio Carlos, 14, e a avó Audinete Barbosa,

65, que veio de Pernambuco.

Este ano, a moradora Marcelle do Nascimento, 30, não podia fazer diferente. E pelo

terceiro ano consecutivo trouxe os filhos e o enteado para o Natal Luz em

Heliópolis. “A cada ano que passa capricham mais. Tem muito mais coisas do que

no ano passado. Vamos tirar várias fotos, mas viemos ver a árvore acender. Esse

foi um bom investimento. E as crianças estão amando”, garantiu Marcelle.

“Vale a pena garantir o registro nessa praça linda”, resumiu Eliane da Costa, 58,

com um grande sorriso ao ver os netos Taynara Campos,7, Ruan Riquelme, 5, e

Sara Luiza, 1, posarem para foto em frente ao letreiro “Feliz Natal”. “Toda a cidade

está belíssima. A Prefeitura está de parabéns por proporcionar tudo isso. Gostamos

muito”, acrescentou.