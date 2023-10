Ação conjunta atende 100 mulheres com exames de mamografia no Centro do Rio

Iniciativa reúne Alerj, Defensoria Pública e governo do RJ

Pelo menos 100 mulheres foram atendidas gratuitamente no mamógrafo móvel

instalado no Largo da Carioca, no Centro do Rio, no fim de semana. A ação foi uma

parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa

do Rio (Alerj), com a Defensoria Pública e as secretarias de Estado de Saúde e da

Mulher. Além do exame, foram disponibilizadas orientações jurídicas sobre violência de gênero.

A presidente da Comissão da Alerj, deputada Renata Souza (Psol), ressaltou a

importância da realização do exame preventivo. “A mamografia é um exame rápido

e indolor. A cada três pessoas diagnosticadas precocemente com câncer, uma pode

ser curada”, comentou.

A parlamentar informou ainda que as cidades de São João de Meriti, Niterói, Cabo Frio e Teresópolis também serão contempladas pela iniciativa.

Para a realização do exame era necessário ter acima de 40 anos, apresentar o RG,

cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência e pedido

médico original. A ação também contou com a distribuição de folhetos explicativos

sobre como se prevenir contra o câncer de mama, abordando temas como

sintomas, fatores de risco e o que é esse tipo de doença.