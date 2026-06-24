Ação contra o CV em Botafogo tem tiroteio intenso e passageiro baleado na Zona Sul do Rio

Operação Contenção cumpriu mandados contra o Comando Vermelho na Zona Sul; passageiro de ônibus foi atingido por bala perdida na Rua São Clemente e prédios foram alvejados

Uma intensa troca de tiros assustou os moradores de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no término da madrugada desta terça-feira (23). O confronto faz parte de uma nova etapa da Operação Contenção, coordenada pela Polícia Civil fluminense, que visa combater o crescimento geográfico e o poder financeiro do Comando Vermelho (CV). O foco principal desta fase é a ramificação da facção que domina o Morro Santa Marta.

No decorrer da incursão, uma bala perdida baleou a perna de um passageiro dentro de um coletivo que transitava pela Rua São Clemente. Próximo dali, turistas que subiram o mirante da comunidade para ver o amanhecer acabaram retidos em meio ao fogo cruzado. Estruturas da vizinhança sofreram danos por impactos de projéteis, incluindo um condomínio de apartamentos e a Igreja Metodista.

Suspeitos capturados

As autoridades contabilizaram 6 suspeitos capturados. O efetivo policial foi às ruas para executar 44 ordens de prisão e 98 de busca e apreensão, sendo que 8 dos investigados já se encontravam no sistema prisional. O conjunto de mandados judiciais foi autorizado pela 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O tiroteio teve início por volta das 4h, assim que as viaturas se aproximaram dos acessos à comunidade. O som das rajadas de armas automáticas reverberou por diversos quarteirões do bairro, e moradores também reportaram estrondos provocados por explosões.

Muitas viaturas da corporação civil foram posicionadas ao longo da Rua São Clemente, uma das vias mais movimentadas de Botafogo e principal ligação ao Santa Marta. A atividade em solo contou com o suporte aéreo de pelo menos dois helicópteros da polícia.

Vítima em coletivo

De acordo com o consórcio Rio Ônibus, o passageiro ferido viajava em um veículo que operava a linha 410 (Saens Peña-Gávea) quando foi atingido na perna direita na São Clemente. As pessoas que também estavam no ônibus realizaram os primeiros socorros improvisando um torniquete.

A identidade do homem baleado não havia sido divulgada até o momento, e ainda não existiam detalhes oficiais a respeito do seu estado de saúde atualizado.

“O Rio Ônibus condena veementemente o cenário de violência crônica e insegurança enfrentado pelo setor na capital. Episódios como este ameaçam a integridade de usuários e trabalhadores do transporte. O serviço essencial necessita de garantias de proteção”, pontuou a entidade em nota.

Dois anos de investigação pela DRE

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) teve início ainda em meados de 2024.

Conforme a unidade especializada, a liderança criminosa do Santa Marta é exercida por Ronaldo Pinto Lima e Silva, conhecido pelos apelidos de Ronaldinho Tabajara ou R9, que dita as diretrizes do morro direto do Presídio Federal de Brasília. O criminoso apontado como seu principal gerente na favela é Francisco Rafael Dias da Silva, o Mexicano.

A apuração da DRE mapeou detalhadamente 44 integrantes da quadrilha, englobando funções que iam desde a gerência e contenção armada até a venda de entorpecentes e a atividade de olheiros.

A chamada Operação Contenção consiste em um plano estratégico de segurança pública estadual desenhado para frear e sufocar as investidas territoriais promovidas pela cúpula do Comando Vermelho.

A meta central da força-tarefa é desmantelar o fluxo de caixa, o abastecimento logístico e as frentes operacionais da quadrilha, capturando também as principais lideranças regionais.

Desde que foi implementada, a iniciativa já resultou na prisão de mais de 360 suspeitos e na morte de 137 indivíduos em confrontos armados. O balanço aponta ainda a apreensão de 480 armas de fogo, incluindo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições de diferentes calibres.