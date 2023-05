Ação educativa em Belford Roxo leva boas práticas no trânsito

O maior cuida do menor. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Transporte, promoveu nesta terça-feira (02-05) uma ação educativa em comemoração ao “Maio Amarelo”, o mês do movimento internacional de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito.

O primeiro dia da ação aconteceu próximo ao CIEP Constantino Reis, na Avenida Joaquim da Costa Lima, com a distribuição de lápis personalizados trazendo mensagens educativas e balões amarelos, e orientação de alunos de diversas faixas etárias, assim como pedestres e motoristas. Ao longo do mês, as ações de conscientização para a segurança viária serão intensificadas no município.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, reforçou a importância das atividades. “Essas ações educativas precisam ser contínuas para que pedestres, ciclistas e motoristas convivam em respeito”, pontuou. “Essa harmonia no trânsito é fundamental para reduzir o número de acidentes”, completou Machado.

Redução de índices

A agente de trânsito, Edilene Andrade, ressaltou sobre o movimento que tem o objetivo de reduzir o índice de mortos e feridos no trânsito. “O respeito é a base de tudo, e a educação vai gerar uma percepção de risco que salva vidas”, frisou. “A intenção da campanha é combater as principais causas de acidentes e trazer segurança para a população”, concluiu Edilene.

A moradora de São Bernardo, Andressa Jesus, 32 anos, foi buscar na escola o filho Samuel Lucas, 5, e recebeu orientação dos agentes. “Educar é o caminho para tudo. É importante que todas as crianças já assimilem as regras de trânsito desde pequenos, pois é essencial ter esse autocuidado”, comentou Andressa.