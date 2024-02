Ação intersetorial aproxima pessoas com deficiência da Prefeitura de Belford Roxo

Secretários se reúnem com primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e apresentam programas e serviços, como o atendimento com neuropediatras

A Prefeitura de Belford Roxo, através de um trabalho intersetorial entre as

Secretarias Municipais, realizou uma reunião entre pais e responsáveis para

informar sobre os equipamentos à disposição de pessoas com deficiência no

município. A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho participou do

encontro que aconteceu na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, na

Piam.

Na reunião, os secretários apresentaram todos os serviços e programas municipais

acerca das pessoas com necessidade especiais, que vão desde atendimento com

neuropediatras, assim como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

(SCFV) da Pessoa com Deficiência (PCD).

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância

dos trabalhos que são feitos. “Estamos sempre defendendo os interesses dos

cidadãos, avaliando as demandas, praticando a empatia e fazendo o nosso melhor.

Esse ano iremos inaugurar no primeiro semestre do ano o Centro Especializado,

que será referência em toda Baixada Fluminense. E essa é uma conquista histórica

para cidade”, frisou a primeira-dama e deputada federal. “Parabenizo a todos os

profissionais dedicados em realizar o trabalho humanizado e que buscam aprimorar

os serviços prestados”, complementou o secretário municipal de Gestão e Inovação

em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Educação com 1.800 alunos

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou o trabalho que vem

sendo feito no município. “A saúde está sempre procurando ampliar o oferecimento

e a qualidade dos atendimentos na cidade”, afirmou. “Nossa rede de ensino está

aberta para todos. Atualmente temos cerca de 1.800 alunos com necessidade

especiais incluídos na educação do nosso munícipio. Continuaremos melhorando a

estrutura e reforçando o corpo docente com profissionais especializados”, resumiu

o secretário de Educação, Denis Macedo.

A estudante de pedagogia, Débora Souza, 42 anos, esteve presente na reunião

junto de seu filho John Souza, 6 anos, e contou que está tendo um sonho realizado.

“Buscamos a inclusão para acabar com o preconceito na sociedade. As pessoas

precisam ter um pouco mais de empatia. E sei que aos pouquinhos a gente vai

conseguindo”, disse. “A gente tem que acreditar que nossos filhos tenham

condições de voar. E isso depende muito de nós os estimularmos sempre, porque

eles podem fazer tudo que eles quiserem fazer”, completou Debora.

Feliz pelo trabalho de inclusão do município

Outra mãe que esteve presente no local foi a artesã Rebeca Lacerda, 34 anos, que

afirmou estar muito feliz com todo trabalho de inclusão do município. “Isso tudo que está acontecendo aqui é muito importante porque nós lutamos muito para ver a

melhoria para os nossos filhos. Então, é muito bom ver todo esse desenvolvimento,

pois acredito que vai expandir ainda mais o município sobre a questão do Autismo e

TDAH”, disse. “Não desistam. Tenham sempre a esperança de que tudo vai dar

certo. De que tudo vai mudar e vai valer a pena”, finalizou Rebeca, ao lado do filho

Lucas da Silva, 5 anos.

Participaram também da reunião os secretários municipais: Tatiana Ervite

(Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome), Elvis Jacob (Pessoa com

Deficiência), Clarice Santos (Administração) e Antônio Pinho (Saúde Bucal); além de Lidiane Sagawe (Coordenadora Geral de Reabilitação), Camila Sampaio

(Superintendente de Educação Especial), Camila Cortes (Coordenadora Geral da

Saúde Mental) e Camila Moratório (Neuropsicóloga).