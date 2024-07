Ação Ordo combate comércio irregular e sobe para 105 o número de presos no Rio

Na segunda semana da operação, agentes fizeram varredura em ferros-velhos irregulares. Agentes também já apreenderam 282 kg de drogas

O gerente de um comércio de alimentos no Rio das Pedras, em Jacarepaguá, foi

preso, na manhã da última segunda-feira (22), pela venda de produtos impróprios

para o consumo. A prisão faz parte da Ação Ordo, do Governo do Estado, que

também esteve nas comunidades do Pereirão e da Gardênia Azul em incursões

realizadas pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e pelo Departamento

Geral de Polícia Especializada (DGPE) para recuperar celulares furtados e

roubados.

Desde o primeiro dia da Ação Ordo, 105 pessoas foram presas. A apreensão de

drogas, armas e munição também tem gerado prejuízo aos criminosos que atuam

na região. Até o momento já são mais de 282 kg de entorpecentes, 90 kg somente

na segunda (22), e de material para embalar droga. O conjunto de ações e

apreensões pelas polícias representam uma baixa no caixa das quadrilhas.

A Polícia Civil apreendeu 1.500 produtos falsificados em Rio das Pedras, na Zona

Oeste do Rio. Foram realizadas três operações pela DRCPIM (Delegacia de

Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial), que resultaram na

apreensão de cerca de 1.200 peças de vestuário, calçados e perfumes falsificados,

além de 300 acessórios para celular e copos Stanley.

Alimentos vencidos

Por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), os agentes encontraram 70 kg de

alimentos com validade vencida num mercado na comunidade de Rio das Pedras.

Os produtos foram descartados e o gerente foi preso em flagrante.

Em outra frente, agentes da força-tarefa coordenada pelo Detran.RJ com a

participação das polícias Civil e Militar, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente

(Inea) e da Secretaria de Fazenda interditaram um ferro-velho que funcionava sem

licença na Rua Cândido Benício, no bairro do Tanque. O estabelecimento

comercializava peças de veículos sem comprovação de origem.

Roubo e furto de veículos

Além de fiscalizar unidades de comercialização de peças de automóveis, com o

objetivo de combater a cadeia econômica ligada ao roubo e furto de veículos, os

agentes do Detran.Rj orientam os proprietários para regularizarem seu

estabelecimento junto ao órgão. Toda a documentação necessária se encontra na

aba “desmonte” no site do Detran.RJ.

Nas ruas Tirol e Estrada Rodrigues Caldas, em Jacarepaguá, agentes do Detran.

RJ fiscalizaram irregularidades nos veículos. Pela manhã, foram abordados 234

veículos, 115 foram autuados e 14 motocicletas foram removidas.

A mobilização conta com 2 mil policiais civis, militares e penais. O combate à

atividade criminosa chegou a 16 comunidades de seis bairros da região.