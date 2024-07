Ação rápida da PM recupera carro em menos de 3 horas após o roubo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Uma equipe do Patamo (Policiamento Tático Móvel) don 20º BPM (Mesquita)

provou que a Polícia Militar do Estado do RJ é eficaz e dinâmica no enfrentamento

à violência.

Na última quarta-feira (24), por volta das 23h, os agentes realizavam policiamento

de rotina em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando foram alertados por uma vítima que criminosos o havia abordado com uma arma e roubado o seu carro.

Com base nas características informadas, a guarnição formada pelo sargento T.

Maia, e os cabos Fernandes, Alves e Perin, agiu rápido e conseguiu localizar o

veículo na Rua D, no bairro Posse. Os criminosos conseguiram fugir uma área de

mata. Dentro do carro, eles deixaram um revólver calibre 38mm, com três munições.

Os PMs recuperaram o veículo em apenas 3 horas após serem alertados. A vítima

agradeceu os agentes pelo empenho e rapidez. A ocorrência foi registrada pela 58ª

Delegacia de Polícia (Posse).

Por Antonio Carlos, Hora H