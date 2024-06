Acerto de contas pode ter motivado execução de condenado por tráfico na Costa Verde do RJ

Câmera de segurança de loja de aparelhos eletrônicos registrou o momento em Felipe foi morto por encapuzado. Ele tinha anotações por tráfico e porte ilegal de arma de fogo

Investigações da Polícia Civil acredita que o assassinato de Felipe Fernandes da Conceição, de 32 anos, na última quarta-feira (26), em Paraty, na Costa Verde do Rio, pode estar relacionado à guerra entre facções. Há indícios de que o crime aconteceu devido a um ajuste de contas. A vítima foi condenada por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, e cumpria pena em liberdade.

De acordo com o delegado Marcelo Russo, titular da 167ª DP (Paraty), responsável pelas investigações, a apuração encontrou elementos que indicam que a disputa entre facções motivou o homicídio. Apesar dos indícios, nenhuma hipótese foi descartada até o momento.

“Felipe possuía várias passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele havia cumprido pena de cinco anos, aproximadamente, e estava em liberdade condicional utilizando tornozeleira eletrônica. A investigação não descarta nenhuma possibilidade, mas nós temos indícios de se tratar de uma guerra e um ajuste de contas entre facções criminosas rivais”, destacou Russo.

Criminosos usavam roupas pretas

O crime aconteceu por volta das 11h15, na Rua Doutor Derli Elena, no bairro Patitiba. Câmeras de segurança flagraram dois criminosos de roupas pretas, e encapuzados, descendo de um carro e atirando contra Felipe. O enteado da vítima, de 15 anos, também foi baleado.

Por uma gravação é possível ver as vítimas na porta da loja no início dos disparos. O adolescente é o primeiro atingido por um tiro e cai na calçada, enquanto o padrasto corre para dentro da loja.

Através da câmera interna do estabelecimento, os criminosos aparecem fazendo buscas por Felipe. Ele tenta correr, mas é alcançado na calçada por um dos executores. Pelo menos 19 disparos foram feitos contra a vítima.

O homem e o enteado foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Hugo Miranda, ainda em Paraty, mas o homem não resistiu. O adolescente segue internado em estado grave.

Condenação por tráfico

Felipe foi condenado, em 2016, a 14 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

No mesmo ano, ele, que integrava o Comando Vermelho (CV), foi preso em uma casa com diferentes entorpecentes que seriam vendidos em uma localidade conhecida como Beco do Bode. O homem ainda estava armado.