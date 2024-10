Acidente deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas na Avenida Brasil

Acidente entre carro e caminhão aconteceu na altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio

Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e quatro feridas na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (7). Esther Rodriguez, de 53 anos, morreu no local, de acordo com os Bombeiros.

A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou a identidade de três dos quatro sobreviventes – um deles recursou atendimento –, mas informou que eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, onde se encontram estáveis. Segundo o Corpo de Bombeiros e o Samu, que prestaram socorro, as vítimas são uma mulher, de 48 anos, e dois homens, sendo um de 35 anos e outro que não teve a idade divulgada.

Ainda segundo os Bombeiros, o quartel de Realengo foi acionado às 11h24. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que o carro ficou completamente destruído ao parar embaixo do caminhão. A colisão ocorreu no sentido Campo Grande.