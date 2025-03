Acidente entre blindado da PM e ônibus deixa 17 feridos em Cordovil

Um acidente entre um blindado da Polícia Militar e um ônibus da viação Vera Cruz deixou 17 feridos na altura da estação de trem de Cordovil, na Zona Norte, nesta segunda-feira (10). Dentre as vítimas estão oito agentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Parada de Lucas foi acionado para a Rua Bulhões Marcial. No local, os militares precisaram ser socorridos e encaminhados ao Hospital Central da PM, no Estácio. Enquanto as outras nove pessoas foram levadas para unidades municipais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quatro das vítimas deram entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer e apresentam quadro de saúde estável. Já a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) informou que, dos cinco acidentados que deram entrada na unidade, dois já receberam alta e três deles também estão em estado estável.

O coletivo fazia a linha Duque de Caxias x Freguesia. Segundo a Semove, informações preliminares apontam que o blindado avançou o sinal, batendo na lateral do ônibus. O veículo foi retirado de circulação para reparos, e um boletim de ocorrência foi aberto para apurar o caso.

Por meio de nota, a PM explicou que o veículo do 16º BPM (Olaria) transportava agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), quando se envolveu no acidente. As vítimas, civis e militares, foram socorridas pelos Bombeiros. O Comando do 16° BPM (Olaria) instaurou um procedimento para apurar o fato.