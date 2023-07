Acidente entre cinco veículos deixa seis feridos em cruzamento no Centro do Rio

Um acidente envolvendo um ônibus, caminhão, viatura da Polícia Militar (PM), carro de passeio e um táxi deixou, na manhã desta segunda-feira (17), seis pessoas feridas no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, no Centro do Rio. Dois policiais ficaram feridos e foram levados para o Hospital Central da Corporação.

O Corpo de Bombeiros informou que outros quatro homens foram socorridos ao

Hospital Municipal Souza Aguiar. O Quartel Central da corporação foi acionado às

10h35 para atender a ocorrência, que aconteceu em um dos cruzamentos mais

movimentados da região.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que, por conta do acidente, a Avenida

Almirante Barroso está interditada e os desvios estão sendo realizados nas Ruas

México e Senador Dantas. Além dos bombeiros e da PM, a CET-Rio e a Guarda

Municipal estão no local para gerir o tráfego.

Em nota, a PM informou que o Comando do 5° BPM (Praça da Harmonia) instaurou

um procedimento para apurar as causas do acidente.