Acidente envolvendo 2 caminhões deixa idoso morto na Avenida Brasil

Manoel Barreto, de 62 anos, morreu em uma batida entre dois caminhões na

Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (25).

O acidente aconteceu por volta de 15h10. Equipes do Corpo de Bombeiros foram

acionados para socorrer os feridos. Uma outra pessoa ficou ferida. Não foram

divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Por causa do acidente, uma faixa da pista ficou ocupada. Às 17h, quase duas horas

depois do acidente, o trânsito ainda estava congestionado na via. A CET-Rio estava

no local para controlar o fluxo de veículos.