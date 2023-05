Acidentes deixam dois mortos e cinco feridos nas zonas Norte e Oeste

Um dos mortos é o ex-jogador do Vasco Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, o Kadu Fernandes, de 28 anos

Dois acidentes de trânsito na madrugada desta segunda-feira (22) provocaram as mortes de dois homens e deixaram outras cinco pessoas feridas, nas zonas Norte e Oeste do Rio. Os casos aconteceram por volta das 4h, na Avenida Brasil e no bairro do Anil e, em ambos, os veículos em que as vítimas estavam capotaram.

Na Avenida Brasil, o acidente aconteceu na pista central, no sentido Baixada Fluminense, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h10 e encontrou Carlos Eduardo, de 28 anos, já sem vida. Os militares dos quarteis de Benfica, Central e Vila Isabel socorreram

ainda uma jovem, identificada apenas como Vitória, de 20 anos, e Luís Fernando S. da Silva, 34, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

A unidade não divulgou o estado de saúde das vítimas. Por conta do acidente, segundo o Centro de Operações Rio (COR), na altura de Manguinhos, a pista central permanece com duas faixas ocupadas, no sentido Zona Oeste, e há congestionamento no trecho próximo à Fiocruz. No sentido Centro, há

engarrafamento a partir da Penha. Equipes de perícia da Polícia Civil e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) atuam no local.

Carro cai em canal

Já no Anil, o carro em que as vítimas estavam capotou na Avenida Engenheiro Souza Filho, no Jardim Clarice, e acabou caindo em um canal da região. O quartel de Jacarepaguá do Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h22, mas um dos ocupantes, um homem ainda não identificado, já estava morto. Evilácio S. dos Santos, 23; Douglas S. Feitosa dos Santos, 20; e André Fortunato S. Filho, 18, foram socorridos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O quadro dos três jovens é estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).